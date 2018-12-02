ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق

ميناء راس لانوف النفطي. (أرشيفية: رويترز)

قال مهندسون إن ثلاثة موانئ في شرق البلاد تستقبل ناقلات نفط، بعد إغلاق بعض المرافئ بسبب سوء الأحوال الجوية، الجمعة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مهندس، لم تسمه أن ناقلة رست أولاً في ميناء رأس لانوف النفطي، ثم توجهت لاحقًا إلى ميناء الزويتينة، مضيفًا أن الزويتينة سيستقبل اليوم ناقلة ثانية، وقال مهندس آخر إن ناقلة أخرى رست في ميناء البريقة.

وذكر مصدر بميناء الزويتينة، لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق اليوم،: «أن الناقلة (منيرفا نونو)، التي ترفع علم مالطا، رست في ميناء الزويتينة النفطي (25 كلم شرق مدينة أجدابيا) قادمة من السعودية لتحميل نحو 600 ألف برميل نفط خام، سيتم تصديرها إلى إسبانيا.كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت، الجمعة، إن سوء الأحوال الجوية دفع إلى إغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة والسدرة والزاوية.

اقرأ أيضًا: تصدير 600 ألف برميل نفط من ميناء الزويتينة إلى إسبانيا

وقالت المؤسسة، يوم الجمعة، إن الإنتاج نزل بالفعل 150 ألف برميل يوميًّا، مرجحة أن ينخفض 50 ألف برميل أخرى في اليوم بسبب نقص طاقة التخزين، وتوقعت المؤسسة أن تمتلئ صهاريج التخزين في السدرة في غضون يومين.

وذكرت المؤسسة، يوم الجمعة، أيضًا أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج من حقل الشرارة النفطي، الذي يصدر الخام من ميناء الزاوية، بواقع 150 ألف برميل. يشار إلى أن إنتاج النفط سجل أعلى مستوى في خمس سنوات قرب 1.3 مليون برميل يوميًّا في الآونة الأخيرة.