«داخلية الموقتة» تسلم سيارات ودراجات نارية إلى مديرية أمن أجدابيا

سيارات شرطة تسلمتها مديرية أمن أجدابيا. (الصفحة الرسمية للمديرية)

سلمت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عددًا من السيارات والدراجات النارية إلى مديرية أمن أجدابيا، وذلك في إطار دعم مديريات الأمن بالمناطق من أجل استتباب الأمن داخل الحدود الإدارية التابعة لها.

وقال مسؤول الآليات بمديرية أمن أجدابيا نائب ضابط عبد المولى السعيطي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، تسلم قسم الخدمات بمديرية أمن أجدابيا عدد سبع سيارات، أربعة نوع تويوتا عفاريت وثلاثة نوع صني وعدد أربعة دراجات نارية نوع «BMW» من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة، وذلك في إطار دعم مديريات الأمن حتى تتمكن من تأدية أعمالها بالشكل المطلوب.

وأضاف المصدر، أن السيارات ستكون تحت إشرافه مباشرة وتخصيص سائقين يتم تكليفهم بها على حسب برنامج العمل الذي سيتم عبر مدير أمن أجدابيا، العميد سالم محمد عمر ماضي، لتكون داعمًا في فرض الأمن والأمان والاستقرار بالمدينة.