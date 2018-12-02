تصدير 600 ألف برميل نفط من ميناء الزويتينة إلى إسبانيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 02 ديسمبر 2018, 12:54 مساء
ناقلة نفط. (الإنترنت)

رست الناقلة «منيرفا نونو» ترفع علم مالطا في ميناء الزويتينة النفطي (25 كلم شرق مدينة أجدابيا) قادمة من السعودية لتحميل نحو 600 ألف برميل نفط خام، سيجري تصديرها إلى أسبانيا.

وقال أحد موظفي الميناء لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الناقلة النفطية تابع «شركة القبلي للتوكيلات الملاحية» بصفتهم وكلاء الناقلة التي رست بالميناء يوم أمس السبت قادمة من السعودية لتحميل 600 ألف برميل نفط خام، سيتم نقلها إلى إسبانيا بعد إستكمال عملية الشحن والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة إتجاه الناقلة.

وأضاف المصدر أن الناقلة بقيادة الربان اليوناني «فيليبوس بارطسوصاس» مسجلة في ميناء فاليتا، مشيرًا إلى أن مدة شحن الناقلة يستغرق 27 ساعة متواصلة.

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