مطار بنينا: تدريب 100 عامل وفني في مصر

المتدربون لدى مغادرتهم مطار بنينا الدولي. (الصفحة الرسمية لإدارة المطار)

أعلن مطار بنينا الدولي، اليوم السبت، إيفاد 100 موظف وفني تابع لمصلحة الطيران المدني إلى جمهورية مصر العربية، للتدريب بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وأوضحت الصفحة الرسمية لإدارة المطار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن التدريب سيكون في مجالات المراقبة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، ومعلومات الطيران والتلقين، والاتصالات والرادار.

ونوهت الإدارة إلى أن هذا التدريب في إطار سد النقص في هذه التخصصات وكسب مزيد الخبرة في هذه المجالات. وكان في وداع المتدربين عدد من المسؤولين بإدارة مطار بنينا الدولي.