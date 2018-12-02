تراجع الدولار بالسوق الموازية.. واليورو أكبر الخاسرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 12:21 مساء

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وانخفضت العملة الأميركية إلى 5.04 دينار مقارنة بـ 5.09 دينار بفارق 5 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع إلى 6.28 دينار اليوم، مقابل 6.35 دينار أمس، بفارق 7 قروش، لكن الخسارة الأكبر كانت من نصيب اليورو الذي سجل 5.60 دينار اليوم مقارنة بـ5.78 دينار أمس، بفارق 18 قرشا.

وهبطت الليرة التركية إلى 0.97 دينار مقارنة بـ 0.99 دينار، بفارق قرشين اثنين في حين انخفض الدينار التونسي إلى 1.60 دينار ليبي مقابل 1.65 دينار بفارق 5 قروش.

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