«سرت لتصنيع النفط»: 13 يناير موعد تقديم عروض إنشاء محطة توزيع كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 12:06 مساء
أحد منشآت شركة سرت لتصنيع النفط والغاز (صفحة الشركة على فيسبوك)

حددت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز موعد تقديم عروض إنشاء محطة توزيع كهرباء بيوم الأحد 13 يناير 2019.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الشركات التي سحبت كراسة الشروط والمواصفات عليها تقديم عدد من المستندات، منها عقد تأسيس الشركة وصورة من السجل التجاري ورخصة مزاولة العمل وشهادة إثبات سداد الضريبة، والمركز المالي للمتقدم في آخر ثلاث سنوات.

وتضمنت كراسة المواصفات إن يكون تنفيذ مشروع محطة توزيع كهرباء فرعية بمنطقة تزويدات الغاز من الخرسانة المسلحة، في منطقة نقل وتزيدات الغاز بمساحة إجمالية 155 متر مربع، ومد طريق غلى المحطة الجديدة، على أن تضم معدات كهربائية وأجهزة تحكم ومنظومة التكييف والاتصالات والإنذار من الحرائق.

وقالت إنه بالنسبة للشركات التي تنوي تقديم عرضها بالتضامن مع شريك أو أكثر، عليها تقديم اتفاقية تضامن مبرمة بينهم مصدق عليها من جهات الاختصاص.
 

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