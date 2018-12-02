«صحة الوفاق»: المستشفيات العامة تتعافى مع بداية العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 11:37 صباحا

أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم، أن المستشفيات العامة ستتعافى مع بداية العام المقبل بتفعيل لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ العام 2012.

وشدد الوكيل، خلال اجتماع ضم مديري الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، على ضرورة تكافؤ فرص التدريب الخارجي بين العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات ومن مختلف المناطق، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

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وحث هيثم على الانتقال السليم من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية داخل ديوان الوزارة وتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية؛ إلى جانب اعتماد الملاك الوظيفي الفعلي للموظفين ومراقبة أدائهم من خلال إدارة التفتيش والمتابعة؛ وإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

من جانبه طالب مدير إدارة التفتيش والمتابعة، عمر الطوير، باعتماد خطة عمل سنوية للوزارة، مؤكدًا أن الإدارة ستحيل كل الجهات والإدارات التي تتجاهل الرد على مراسلات الإدارة للتحقيق.

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