حالة الطقس اليوم الأحد 2 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 11:04 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على أغلب مناطق شمال البلاد، خصوصًا على المناطق الساحلية، نتيجة منخفض جوي يتمركز شرق المتوسط.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى وجود خلايا من السحب الرعدية المحتملة مع رياح نشطة نسبيًا وانخفاض في درجات الحرارة .

رأس جدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطأة جزئيًا إلى كلي مع سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و 20 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة 
تتكاثر السحب على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الكفرة - تازربو- السرير
السمـاء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و 24درجة مئوية.

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