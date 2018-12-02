صيانة مستشفى الشقيقة القروي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 08:40 صباحا

وقعت إدارة مستشفى الشقيقة القروي عقدًا مع شركة مقاولات، لإجراء الصيانة الشاملة للمستشفى.

وقع العقد المدير العام للمستشفى محمد مفتاح، والمدير التنفيذي لشركة الإبداع للمقاولات، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وقال مدير المستشفي: «إن الشركة ستتولى بموجب هذا العقد إجراء أعمال الصيانة، وتزويد المستشفى بعيادة أسنان بكامل التجهيزات اللازمة، واستحداث جناح خاص بالايواء لـ10 أسِرَّة».

وأشار إلى أنه من المقرر تجهيز المستشفى بغرفة للتصوير المقطعي، والتعاقد مع ثلاثة أطباء، أخصائي نساء وولادة، وطبيب عام لدعم طاقم المستشفى الحالي والشروع في صيانة وتجهيز مختبر المستشفى وتركيب مولد كهرباء بهدف تقديم مستوى خدمات متكاملة لسكان المنطقة.

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