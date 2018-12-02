السفارة البريطانية تنظم مائدة مستديرة عن المساواة بين الجنسين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 07:50 صباحا
جانب من المائدة المستديرة التي نظمتها السفارة البريطانية الجمعة. (الصفحة الرسمية للسفارة)

خلصت مائدة مستديرة نظمتها السفارة البريطانية في ليبيا إلى أن الفرص أكثر من التحديات بشأن المساواة بين الجنسين في ليبيا.

ترأست المائدة المستديرة المبعوثة الخاصة للعدالة بين الجنسين، جوانا روبر، بالتعاون مع معهد الحرب والسلام ومؤسسة «بيندا» للاستشارات، وفق الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد المشاركون ضرورة «دعم النساء الليبيات حيثما أمكن ذلك لضمان نشر هذه الثقافة و لضمان بناء مجتمع إيجابي مبني على مشاركة جميع فئاته، و كذلك من أجل تحقيق سلام دائم».

ونوهت السفارة البريطانية إلى أنها استغلت «هذه الفرصة لنشر استراتيجتها الخاص بدعم المساواة بين الجنسين في ليبيا، والتي توضح كيف يمكننا توظيف الجهود المشتركة لإحداث تغييرات مهمة في حياة النساء والرجال والأولاد والفتيات».

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