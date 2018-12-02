كلية الحقوق بجامعة طبرق تقيم احتفالية لمناسبة العام الدراسي الجديد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 02 ديسمبر 2018, 03:09 صباحا

أقامت كلية الحقوق بجامعة طبرق، صباح أمس السبت، احتفالية في مقرها لمناسبة بداية العام الجامعي الجديد (2018 - 2019) بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقالت عميدة الكلية منى خميس لـ«بوابة الوسط» إن «الهدف من الاحتفالية تعريف الطلاب الجدد بالنظم والقوانين واللوائح المعمول بها في كلية الحقوق».

وأضافت: «جاءت الكلمات من رئاسة الكلية وقسم الجودة والشريعة وجميعها حثت الطلاب على بذل جهدهم هذا العام لنيل أعلى الدرجات والتدرج في سلم العلم والتعلم».

وأشارت إلى أنه «أُقيم على هامش الاحتفالية تكريم للطلبة الأوائل العام الماضي في المرحلة الأولى كنوع من التحفيز للطلبة الجدد لبذل قصارى جهدهم هذا العام ».

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حضر الاحتفالية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة طبرق، وضيوف من الإدارة العامة للجامعة وموظفو كلية الحقوق وطلاب المرحلة الأولى بالكلية.

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