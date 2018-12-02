مقتل شاب في سطو مسلح ببنغاي والقبض على القاتل

عثر مواطنون على جثة الشاب علي محمد الزوي (35 عامًا) مقتولًا بعيار ناري قرب محلات الأثاث بمنطقة السلماني الشرقي في مدينة بنغازي، فيما أكدت مصادر أمنية أنه قُـتل في حادثة سطو مسلح وسرقة سيارته والقبض على الجاني.

وقالت مصادر طبية أمنية لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن جثمان الزوي نقل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لعرضه على الطب الشرعي، فيما باشرت السلطات القضائية التحقيقات على الفور في الواقعة.

وأوضحت المصادر، أن السلطات الأمنية تمكنت من العثور على سيارة (مفخرة) تعود ملكيتها للمغدور به، وعندما طلب من سائقها الترجل «حاول الهرب وقاوم الجهات المختصة، فتم التعامل معه فورًا، وأُصيب ونقل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لساعات، ومن ثم غادروا به لدواعٍ أمنية».

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يشار إلى أن ظاهرة السطو المسلح تعد إحدى الظواهر التي تعانيها المدن الليبية بسبب فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح، وأن اختلفت الأسباب.