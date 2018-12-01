العيساوي يجتمع في إسطنبول مع مدير البنك الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 01 ديسمبر 2018, 11:28 مساء

اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، في مدينة إسطنبول التركية، مع مدير البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار.

وقال المكتب الإعلامي إن الوزير المفوض علي العيساوي بحث «التعاون مع البنك ومدى إمكانية الاستفادة من البرامج التنموية التي يقوم بها البنك الإسلامي».

وأشار الوزير المفوض إلى أن عديد المؤسسات من شأنها التعاون مع البنك الإسلامي».

من جانبه أعرب مدير البنك الإسلامي، بندر حجار، عن «استعداده للتعاون مع ليبيا،وسيقوم بإعداد الدراسات اللازمة واتخاذ كافة التدابير لإمكانية التعاون مع هذه المؤسسات».

وزير الاقتصاد والصناعة المفوض يترأس وفد ليبيا في فعاليات «الكوميسك»

ويشارك وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي في فعاليات الدورة 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «الكومسيك»، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي في تركيا.

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