بالصور: انطلاق النسخة الأولى من ماراثون «الكرامة» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 01 ديسمبر 2018, 11:02 مساء

انطلقت النسخة الأولى من  ماراثون «الكرامة» في مدينة بنغازي بمشاركة عناصر من وحدات الجيش الليبي.

وقال مكتب إعلام القيادة، السبت، «بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر وبمشاركة كل وحدات الجيش  انطلق اليوم سباق الكرامة في نسخته الأولى».

وأضاف:  «المشاركون في الماراثون جابوا شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي، خاصة تلك الشوارع التي تقع وسط المدينة، التي كانت حصنًا للجماعات الإرهابية قبل أن يتم دحرها على يد أبناء جيشنا البواسل».

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ولفت مكتب إعلام القيادة إلى أن هذا الماراثون «يبرهن للعالم أن جيش ليبيا هو طوق نجاتها وأن أبناء الجيش في حالة استعداد دائم ولياقة بدنية عالية لدحر أي عدو جائر».

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