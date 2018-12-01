«صحة الوفاق» تطالب المستشفيات بعدم فتح أقسام لغسيل الكلي دون الرجوع إليها

طالب مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، الطاهر عبدالعزيز سليمان، مديري المراكز الصحية والمستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية؛ بالتقيد بتعليمات وكيل الوزارة محمد هيثم، بشأن عدم فتح قسم أو وحدة للغسيل الكلوي أو تغيير الوحدات «دون الرجوع إلى إدارة الخدمات الطبية» بالوزارة.

وحذر مدير إدارة الشؤون الطبية في كتاب وجهه إلى مديري المراكز الصحية والمستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية يوم 27 نوفمبر الماضي، نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «مَن سيخالف التعليمات بتحمل المسؤولية القانونية والإدارية إزاء ذلك».

وقالت الوزارة إن تقريرًا أعدته رئيسة وحدة الكلى بإدارة الشؤون الطبية، ماجدة موسى، «أظهر سوء توزيع المراكز والوحدات على مستوى ليبيا، الأمر الذي أدى إلى ازدحام بعض المراكز والوحدات بشكل كبير، وإحداث تباين واضح في مستوى تقديم الخدمات بين مركز وآخر أو وحدة وأخرى».

وأشارت إلى أن المفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر أصدر القرار رقم (688) لسنة 2018 بشأن إلغاء القرار رقم (148) لسنة 2016 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا للكلى، وإلغاء القرار رقم (239) لسنة 2017 بشأن تحديد اختصاصات اللجنة العليا للكلى، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».