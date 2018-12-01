إصابة شاب فلسطيني بطلق ناري في محاولة سطو مسلح ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 01 ديسمبر 2018, 08:38 مساء

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابًا فلسطينيًّا مصابًا بطلق ناري في الساق جراء تعرضه لمحاولة سطو مسلح عند خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر في مدينة بنغازي شرق البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشاب المصاب يدعى أحمد عبدالله أوب الحسين أبو غالية (25 عامًا) فلسطيني الجنسية أُصيب بطلق ناري في ساقه اليسرى «في محاول سطو مسلح» بعد خروجه من المسجد.

وأوضحت المصادر أن أبوغالية تمكن من العودة إلى منزله بعد إصابته عند خروجه من المسجد، لكن شقيقه قام على الفور بإسعافه إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي العلاج عندما عُـثر عليه أمام باب المنزل مصابًا.

وأكد المصادر، أن الحالة الصحية للشاب أحمد أبوغالية «مستقرة»، مشيرة إلى أنه كان يتدرب خلال الفترة الماضية على مجال التمريض بمركز بنغازي الطبي، و«ليست لديه أي مشاكل شخصية مع أحد، ولم يسرق منه شيء لأنه خرج من المنزل وهو لا يحمل شيء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
وزيرة الدفاع الإيطالية تشرف على تخريج دفعة من خفر الساحل الليبي
ليبيا
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
مسعى لإطلاق اسم جمال خاشقجي على طريق قبالة السفارة السعودية في واشنطن
عربى
الخطوط الليبية تنفي زيادة التذاكر: في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة
ليبيا
تعليم الوفاق: اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات
ليبيا
قوة الردع الخاصة تعلن اغتيال أحد عناصرها بطرابلس
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي ..؟
ليبيا
صحة الوفاق: تحسن أوضاع المستشفيات العامة بداية من العام المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يكافح الحليب نزلات البرد