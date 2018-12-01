إصابة شاب فلسطيني بطلق ناري في محاولة سطو مسلح ببنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابًا فلسطينيًّا مصابًا بطلق ناري في الساق جراء تعرضه لمحاولة سطو مسلح عند خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر في مدينة بنغازي شرق البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشاب المصاب يدعى أحمد عبدالله أوب الحسين أبو غالية (25 عامًا) فلسطيني الجنسية أُصيب بطلق ناري في ساقه اليسرى «في محاول سطو مسلح» بعد خروجه من المسجد.

وأوضحت المصادر أن أبوغالية تمكن من العودة إلى منزله بعد إصابته عند خروجه من المسجد، لكن شقيقه قام على الفور بإسعافه إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي العلاج عندما عُـثر عليه أمام باب المنزل مصابًا.

وأكد المصادر، أن الحالة الصحية للشاب أحمد أبوغالية «مستقرة»، مشيرة إلى أنه كان يتدرب خلال الفترة الماضية على مجال التمريض بمركز بنغازي الطبي، و«ليست لديه أي مشاكل شخصية مع أحد، ولم يسرق منه شيء لأنه خرج من المنزل وهو لا يحمل شيء».