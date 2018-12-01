المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد التزامها بدعم التنمية المكانية

اجتماع صنع الله مع وفد بلدية المنشية. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، التزام المؤسسة «ببذل كل ما في وسعها، لدعم التنمية المكانية، في حدود الميزانيات المخصصة، وبما يتماشى مع اللوائح القانونية المعمول بها» وفق بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم السبت.

جاء تأكيد صنع الله خلال لقائه مع عميد بلدية المنشية بمنطقة الجميل، فوزي سالم البرنقي، وعضو لجنة الصحة بالبلدية خليفة مصطفى التركي، وعضو لجنة التعليم بالبلدية عادل عطية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان إن الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة جرى خلاله بحث سبل دعم المؤسسة للبلدية حيث اطلع وفد بلدية المنشية مسؤولي المؤسسة الحاضرين على الظروف المعيشة والمشاكل التي تواجه البلدية.

وشدد المهندس مصطفى صنع الله، خلال الاجتماع الذي عُـقد يوم الخميس الماضي، على أهمية دور اللجان العلمية، التي تقوم المؤسسة بدعمها، في الحد من الآثار البيئية للمنشآت النفطية والغازية المجاورة للمجتمعات المحلية، مؤكدًا التزام المؤسسة «بالعمل مع السلطات والأهالي المحليين لتحديد المشاكل ووضع الحلول لها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام البيان إن الاجتماع خلص إلى اتفاق المؤسسة وبلدية الجميل على تعزيز التعاون لتلبية احتياجات سكان المنطقة.