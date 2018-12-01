رمزي أغا: عزوف كبير من التجار عن فتح الاعتمادات

قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء، رمزي أغا، هناك «عزوف كبير وملحوظ للتجار» عن فتح الاعتمادات مقارنة ببداية انطلاق الإصلاحات والسبب «خوف التجار من تخفيض قيمة الرسوم» في الأيام المقبلة وعدم «وضوح خطة أو تواريخ محددة للتخفيض».

وأكد رمزي أغا في تدوينه كتبها على صفحته بـ«فيسبوك» السبت أن «معظم المصارف لم تنفذ أي حوالة لغرض الدراسة والعلاج بسبب أن القيمة تحول لصالح المستشفى أو الجامعة، وبالتالي المواطن لايستطيع بيعها أو المتاجرة بها، كما هو الحال في مخصص 10000 دولار للأفراد».

ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية

وأشار أغا إلى أن هناك سببًا آخر هو «ارتفاع السعر وعجز المواطن الذي يرغب في العلاج خارج ليبيا، الذي هو واجب الدولة أن توفر العلاج للمواطن سواء داخل ليبيا أو خارجها كما هو حال المواطنين الذي يرغبون في تغطية نفقات الدراسة لأبنائهم خارج ليبيا على نفقتهم الشخصية، في حين أن هناك آلافًا يدرسون خارج ليبيا على نفقة الدولة».