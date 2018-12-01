رمزي أغا: عزوف كبير من التجار عن فتح الاعتمادات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 07:22 مساء

قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء، رمزي أغا، هناك «عزوف كبير وملحوظ للتجار» عن فتح الاعتمادات مقارنة ببداية انطلاق الإصلاحات والسبب «خوف التجار من تخفيض قيمة الرسوم» في الأيام المقبلة وعدم «وضوح خطة أو تواريخ محددة للتخفيض».

وأكد رمزي أغا في تدوينه كتبها على صفحته بـ«فيسبوك» السبت أن «معظم المصارف لم تنفذ أي حوالة لغرض الدراسة والعلاج بسبب أن القيمة تحول لصالح المستشفى أو الجامعة، وبالتالي المواطن لايستطيع بيعها أو المتاجرة بها، كما هو الحال في مخصص 10000 دولار للأفراد».

ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية

وأشار أغا إلى أن هناك سببًا آخر هو «ارتفاع السعر وعجز المواطن الذي يرغب في العلاج خارج ليبيا، الذي هو واجب الدولة أن توفر العلاج للمواطن سواء داخل ليبيا أو خارجها كما هو حال المواطنين الذي يرغبون في تغطية نفقات الدراسة لأبنائهم خارج ليبيا على نفقتهم الشخصية، في حين أن هناك آلافًا يدرسون خارج ليبيا على نفقة الدولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
وزيرة الدفاع الإيطالية تشرف على تخريج دفعة من خفر الساحل الليبي
ليبيا
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
مسعى لإطلاق اسم جمال خاشقجي على طريق قبالة السفارة السعودية في واشنطن
عربى
الخطوط الليبية تنفي زيادة التذاكر: في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة
ليبيا
تعليم الوفاق: اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات
ليبيا
قوة الردع الخاصة تعلن اغتيال أحد عناصرها بطرابلس
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي ..؟
ليبيا
صحة الوفاق: تحسن أوضاع المستشفيات العامة بداية من العام المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يكافح الحليب نزلات البرد