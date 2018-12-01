مدير إدارة الأمن المركزي يبحث تأمين المحطة الغازية أوباري

جانب من الاجتماع (وزارة الداخلية)

ناقش مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله، اليوم السبت، تأمين المحطة الغازية الكهربائية أوباري والصعوبات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير الإدارة بمديري الفروع والمكاتب بالمنطقة الجنوبية؛ حيث شدد على ضرورة تأمين المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة بالمنطقة الجنوبية.

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كما ناقش الاجتماع، الذي عُـقد بمقر الإدارة في طرابلس، سبل دعم الفروع والمكاتب بالمنطقة الجنوبية، وتأهيل عناصرها ببرامج تدريبية ترفع من كفاءتهم لأداء مهامهم المنوطة بهم على الوجه الصحيح.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية لحماية المرافق والأهداف الحيوية بالمنطقة الجنوبية.

جانب من الاجتماع (وزارة الداخلية)