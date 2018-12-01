بالفيديو.. السراج يصل إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الأردني (المكتب الإعلامي للمجلس)

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد يضم عددًا من كبار مسؤولي الدولة، في زيارة رسمية للأردن يجتمع خلالها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ويجري محادثات مع رئيس الوزراء عمر الرزاز.

ووفق ما أورد المكتب الإعلامي للمجلس، كان في استقبال السراج ووفده المرافق، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري، رئيس الوزراء الأردني وعدد من الوزراء ومحافظ العاصمة ومسؤولون مدنيون وعسكريون.

كما كان في الاستقبال سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء السفارة الليبية في عمان

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للسراج الذي توجه عقب ذلك إلى المقصورة الملكية في استراحة قصيرة، قبل أن يتوجه والوفد المرافق له إلى مقر إقامته بالعاصمة عمان، حيث ستبدأ المباحثات الرسمية صباح غدٍ الأحد.

