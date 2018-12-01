تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية بطبرق لمكافحة الظواهر الهدامة والسلبية

أكد آمر المنطقة العسكرية والغرفة الأمنية المشتركة في طبرق، اللواء عمر المسماري، أنه أصدر تعليمات مشددة إلى كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في المدينة، طالبهم فيها بضرورة العمل على مكافحة كافة الظواهر الهدامة والسلبية في المدينة.

وقال المسماري لـ«بوابة الوسط» إنه عقد صباح اليوم السبت، اجتماعًا مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بمقر قيادة منطقة طبرق العسكرية؛ لبحث سبل تأمين المدينة وحمايتها من أي خروقات أمنية قد تحدث.

وأوضح المسماري أنه شدد خلال الاجتماع على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بضرورة العمل على «تأمين منطقة طبرق العسكرية بالكامل ومراقبة حدودها وحماية مواطنيها من أي خطر أو اختراق قد يهدد أمنهم واستقرارهم».

وأضاف: «كما أعطينا تعليماتنا لمكافحة كافة الظواهر الهدامة والسلبية، التي منها تجارة البشر والمخدرات، خاصة جنوب وشرق طبرق»، مشيرًا إلى أن حدود منطقة طبرق العسكرية «واسعة وشاسعة وتحتاج للتعاون من الجميع من أجل القضاء على كافة العصابات الإجرامية التي تمتهن الإتجار بالبشر والمخدرات».

كما تعهد المسماري بالـ«ضرب بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن».

حضر الاجتماع مديرو الأمن والأمن المركزي والأمن الداخلي والخارجي وجهاز الحرس البلدي والشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وبلدية طبرق.

وتمتد حدود منطقة طبرق العسكرية من منطقة أم الرزم غربًا إلى بلدية إمساعد شرقًا حتى واحة الجغبوب جنوبًا.