القبض على 3 متهمين بسرقة منزل عامل وافد في شحات

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 01 ديسمبر 2018, 05:03 مساء
جانب من المسروقات (شرطة شحات)

ضبط أعضاء مركز شرطة مدينة شحات، شرق البلاد، مبلغًا ماليًّا يقدر بنحو خمسة آلاف دينار ليبي، مبلَّغ بسرقته، فضلاً عن متعلقات أخرى، بحوزة ثلاثة أشخاص، متهمين بالسطو على أحد منازل العمالة الوافدة في المدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات، ملازم ثانٍ حسن بو كريم، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إنه بمتابعة التحقيقات في قضية سرقة أحد منازل العمالة الوافدة، تمكَّن أعضاء التحريات بمركز شرطة شحات، وبعد كشف هوية مرتكبي عملية السرقة، من ضبط العناصر الثلاثة سالفي الذكر، وبحوزتهم المبلغ المالي الذي استولوا عليه.

وأضاف كريم أن التحقيق ما زال جاريًا في القضية، تمهيدًا إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى القضاء، لينالوا عقابهم الرادع.

أعضاء شرطة شحات (شرطة شحات)
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