الرئاسي يوجه بمعالجة أوضاع الطلبة أبناء المهجرين في مصر

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (الإنترنت)

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكيل وزارة التعليم لشؤون الديون والتعليم العام عادل جمعة، بمعالجة أوضاع الطلبة أبناء المهجرين بمصر.

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وقال مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المندس يوسف المبروك، في بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إن قرار السراج يأتي «في إطار اهتمامه وتعاطيه مع ملف النارحين والمهجرين بالخارج».

وكان وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، التقى أمس الجمعة، مراقبي التعليم ببلديات (القطرون - غات - الشرقية - مرزق - سبها - وادي البوانيس - براك الشاطئ - اوباري - الغريفة - بنت بية)، لمناقشة آلية عمل المراقبات فيما يخص البدء في تطبيق الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية وتنظيم الاحتياط العام، للعام الدراسي 2019/2018 .

وقال المهندس عادل جمعة، إنه تم الاتفاق على عدة نقاط، لدعم العملية التعليمية في الجنوب، سيتم رفعها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي دعم مراقبات التعليم بالمنطقة الجنوبية واستكمال المشاريع المتوقفة ودعم النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن نتائج الاجتماع لن تكون حبيسة الأدراج.