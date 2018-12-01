«تعليم الوفاق» تحدد موعد وضوابط اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 03:15 مساء
وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني خلال لقائه إدارتي الدرسات العليا وشؤون الجامعات بالأكاديمية الليبية بجنزور. (صورة من تعليم الوفاق)

أخطر المركز الوطني للامتحانات مراقبي التعليم بالبلديات بموعد وضوابط اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019.

وحددت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم، الأحد القادم الموافق 9 ديسمبر 2018، موعدًا لإجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019، على أن يؤدى الاختبار ضمن الحصص الدراسية ولا يتعدى مادتين في اليوم الواحد.

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات الدكتور جمال الصغير، إن اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول يجب ألا يتزامن مع إجراء التطبيقات الشهرية، ولا يتطلب ترتيبات وضغوط قد ترهق التلاميذ.

من جهة أخرى، قال وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، المهندس عادل جمعة، أمس الجمعة، إنه تم الاتفاق على عدة نقاط، لدعم العملية التعليمية في الجنوب، سيتم رفعها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي دعم مراقبات التعليم بالمنطقة الجنوبية واستكمال المشاريع المتوقفة ودعم النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن نتائج الاجتماع لن تكون حبيسة الأدراج.

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