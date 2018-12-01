قوة أمنية بسرت تداهم مقرًا تستخدمه عمالة وافدة مكانًا لتعاطي المخدرات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 01 ديسمبر 2018, 02:06 مساء
مديرية أمن سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

داهمت قوة أمنية مشتركة بسرت تضم عناصر من مكتب البحث الجنائي وقوة حماية سرت ومركز الهجرة غير الشرعية، مقرًا تستخدمه عمالة وافدة مكانًا لتعاطي المخدرات والخمور.

وقال مصدر أمني بمركز الهجرة غير الشرعية بسرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هناك معلومات أفادت بتردد البعض على أحد الأماكن بضاحية سرت بحي شعبية الرباط وسط المدينة، لشراء الخمور والمخدارات، مشيرًا إلى أن القوة تمكنت عند دخولها السكن، من ضبط العمالة بحوزتهم خمور وحشيش يتعاطونها بالمنزل.

وأوضح أن جميع العمالة الذين تم ضبطهم، دخلوا ليبيا بدون إجراءات، مؤكدًا توقيفهم ونقلهم إلى مركز الهجرة غير الشرعية والتحقيق معهم لمعرفة إن كان هناك خلايا أخرى تتعامل معهم أم لا.

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