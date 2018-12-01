السوق الموازية: الدينار يحقق مكاسب أسبوعية أمام الدولار واليورو والاسترليني

مع بداية تعاملات الأسبوع، واصلت العملات الدولية تراجعها أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم السبت، ليهبط الدولار بنسبة 2.8% خلال أسبوع، وكذلك اليورو 2.19 %، والجنيه الاسترليني بنسبة 3%، والدينار التونسي 4.6%. الأمر الذي يعكس استمرار المكاسب التي يحققها الدينار الليبي أمام تلك العملات.

فقد تراوح سعر صرف الدولار الأميركي ما بين 5.08 و 5.09 دينار، مقابل 5.13 دينار نهاية الأسبوع الماضي، بفارق نحو خمسة قروش. إلا أن العملة الأميركية انخفضت بنسبة 2.8% خلال أسبوع، مقابل سعر 5.23 دينار السبت الماضي.

كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 5.78 دينار اليوم مقابل 5.80 دينار الخميس، بفارق قرشان، وبذلك يكون اليورو قد خسر 2.19 % خلال أسبوع، مقابل 5.91 دينار السبت الماضي.

وكذلك الجنيه الاسترليني الذي هبط إلى 6.35 دينار اليوم، مقابل 6.40 دينار، بفارق خمسة قروش، وبذلك يكون مجموع ما فقدته العملة البريطانية خلال أسبوع نحو عشرون قرشا، أو ما نسبته 3% وذلك مقابل 6.55 دينار السبت الماضي.

في حين ظلت الليرة التركية تراوح صعودا وهبوطا طوال الأسبوع الماضي، لكنها ظلت عند المستوى الذي سجلته السبت الماضي، فقد تراجعت إلى 0.99 دينار اليوم السبت، مقابل دينار واحد الخميس.

في المقابل، واصل الدينار التونسي نزيف الخسائر أمام الدينار الليبي، إذ سجل اليوم 1.65 دينار اليوم، مقابل 1.66 الخميس، و1.73 دينار السبت الماضي، بنسبة تراجع وصلت إلى 4.6%.