صحة الوفاق تطالب المستشفيات بعدم فتح وحدات أو أقسام للغسيل الكلوي دون الرجوع إليها

مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الطاهر عبد العزيز سليمان. (صحة الوفاق)

طالب مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الطاهر عبد العزيز سليمان، مديري المراكز الصحية والمستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية؛ بالتقيد بتعليمات وكيل الوزارة محمد هيثم، بشأن عدم فتح قسم أو وحدة للغسيل الكلوي أو تغيير الوحدات دون الرجوع إلى إدارة الشؤون الطبية.

وحذّر مدير إدارة الشؤون الطبية في كتابه المؤرخ في الـ27 من نوفمبر الجاري من سيخالف التعليمات بتحمل المسؤولية القانونية والإدارية إزاء ذلك، بحسب بيان صادر أمس الجمعة عن وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني.

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وأظهر تقرير أعدته رئيس وحدة الكلى بإدارة الشؤون الطبية ماجدة موسى، سوء توزيع المراكز والوحدات على مستوى ليبيا الأمر الذي أدى إلى ازدحام بعض المراكز والوحدات بشكل كبير وإحداث تباين واضح في مستوى تقديم الخدمات بين مركز وآخر أو وحدة وأخرى.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر، قرارًا حمل رقم (688) لسنة 2018 بشأن إلغاء القرار المتعلق بتشكيل اللجنة العليا للكلى وإلغاء قرار تحديد اختصاصات اللجنة العليا للكلى.