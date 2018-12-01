تعليم الوفاق: 5 إجراءات لدعم العملية التعليمية في الجنوب

وكيل تعليم الوفاق خلال لقائه مراقبي التعليم بالمنطقة الجنوبية. (صورة من تعليم الوفاق)

قال وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، المهندس عادل جمعة، إنه تم الاتفاق على عدة نقاط، لدعم العملية التعليمية في الجنوب، سيتم رفعها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي دعم مراقبات التعليم بالمنطقة الجنوبية واستكمال المشاريع المتوقفة ودعم النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن نتائج الاجتماع لن تكون حبيسة الأدراج.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مع مراقبي التعليم ببلديات (القطرون - غات - الشرقية - مرزق - سبها - وادي البوانيس - براك الشاطئ - اوباري - الغريفة - بنت بية)، لمناقشة آلية عمل المراقبات فيما يخص البدء في تطبيق الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية وتنظيم الاحتياط العام، للعام الدراسي 2019/2018، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

كما ناقش الاجتماع، سير العملية التعليمية بالمنطقة الجنوبية، والوقوف على احتياجاتها والصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية في أداء رسالتها التربوية، والوقوف على احتياجات رياض الأطفال بالمنطقة الجنوبية، ومتابعة إجراءات سد العجز ومعالجة الاحتياج بالمؤسسات التعليمية من المعلمين وإجراءات صرف علاوة الحصة والميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، فضلاً عن مناقشة الموقف التنفيذي لتوزيع الكتاب المدرسي وتحديد أوجه القصور فيه.

وأضاف جمعة، أن الهدف من الاجتماع هو تقييم العملية التعليمية بالمنطقة الجنوبية تحديداً، والتعرف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تُعيق سيرها، ورفع تقرير لرئيس المجلس الرئاسي، يشتمل على أهم التوصيات والتي منها: معالجة مدارس الصفيح واستكمال المباني المتوقفة، ودعم المراقبات التعليمية، دعم النشاط المدرسي بالمراقبات التعليمية وتخصيص المبالغ المالية اللازمة له،

من جانبه، قال مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة، رمضان الغضوي، إنه تم خلال الاجتماع وضع خطة إعلامية لتغطية وإبراز مناشط مراقبات التعليم بالجنوب، من خلال صفحة وموقع الوزارة الرسميين.

من جهتهم، طالب مراقبو التعليم بضرورة التوسع في بنود صيانة المؤسسات التعليمية، بسبب حاجة بعض المؤسسات إلى صيانات أشمل من الصيانات المستهدفة على حد قولهم بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة.

وفيما يتعلق بالملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية، أكد مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة، عبدالفتاح الفاضلي ضرورة البدء في تطبيق الملاك الوظيفي وتنظيم الاحتياط العام في أسرع وقت ممكن.

وكيل تعليم الوفاق خلال لقائه مراقبي التعليم بالمنطقة الجنوبية. (صورة من تعليم الوفاق)

وكيل تعليم الوفاق خلال لقائه مراقبي التعليم بالمنطقة الجنوبية. (صورة من تعليم الوفاق)

وكيل تعليم الوفاق خلال لقائه مراقبي التعليم بالمنطقة الجنوبية. (صورة من تعليم الوفاق)