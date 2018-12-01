بعد إعادة تشغيله: مصنع الميثانول الأول ينتج 600 طن متري يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 12:33 مساء
منشآت مصنع الميثانول الأول (صفحة مجمع البتروكيماويات بمرسى البريقة النفطي على موقع فيسبوك )

بعد أسبوع من إعادة تشغيله، وصل إنتاج مصنع الميثانول الأول إلى نحو 55% من حمولته التصميمية بمعدل 600 طن متري يوميا، حسب تصريح مراقب الميثانول بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عيسى الفارسي.

وقال الفارسي إن مصنع الميثانول الذي توقف لأكثر من سنة وشهرين، كان بسبب عطل في أنابيب المهذب الحراري، حيث جرى الكشف على الأنابيب واستبدال 19 أنبوبا، واستبدال عامل المساعد الحراري لعدد 75 أنبوبا. حسب صفحة ميناء البريقة التجاري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن مصنع الميثانول الأول، أحد المنشآت الصناعية الهامة بمجمع البتروكيمياويات بمرسى البريقة، بدأ إنتاجه في 17 ديسمبر في العام 1977، ثم بدأ الإنتاج بمصنع الميثانول الثاني في 24 فبراير من العام 1985، حسب ماجاء في الصفحة نفسها.

ويجري إنتاج الميثانول باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة لشركة سرت كمادة خام، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من مصنعي الميثانول ألف طن متري يومياً، ويجري تصدير معظم إنتاج المصنعين للخارج.

ومادة الميثانول عبارة عن مركب كيميائي كحولي على هيئة سائل عديم اللون ذي رائحة مميزة وهو سام جداً وقابل للاشتعال، ومن أهم استعمالاته استخدامه في صناعة العديد من المركبات الكيميائية مثل صناعة الفورمالدهايد و حامض الخليك، وصناعة غراء الخشب والمستحضرات الطبية واللدائن وأعلاف الحيوان وكوقود للمركبات.

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