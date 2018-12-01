الخطوط الليبية تنفي زيادة التذاكر: في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة

الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، ما تردد حول زيادة أسعار التذاكر، مشيرة إلى أن هناك خطأ في منظومه التعريفات الدولية والتي مقرها واشنطن، وأن هناك تواصلا معهم لمحاولة علاجه.

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وحول زيادة الأسعار، أكد الناطق باسم الخطوط الليبية، أن الشركة في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.

وكان المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية الليبية، أرجع أسباب زيادة أسعار التذاكر إلى «عدم استثناء قطاع الطيران في قرار المجلس الرئاسي والخاص بالإصلاحات الاقتصادية للدولة»، مشيرًا إلى أن التذاكر في «حال عدم استخدامها قبل 1 ديسمبر المقبل فإن الزبون سوف يدفع فارق السعر الجديد، أما في حال استخدام التذكرة قبل 1 ديسمبر للذهاب فقط فإنه عند العودة لا يتم دفع أي فارق».