السفير البريطاني بليبيا يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي «مؤسسة النفط»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 11:24 صباحا
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر. (مؤسسة النفط)

أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر، أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مشيدا بـ«تصميم المؤسسة على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء الماضي، بمقر المؤسسة بطرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

وأعرب السفير البريطاني عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريبا، «تزامناً مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته رغم الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين لآخر».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن اللقاء «تناول جملة من المواضيع الهامة وعلى رأسها جهود المؤسسة وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته»، مشيرة إلى أن الطرفين تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس صنع الله: «تعمل المؤسسة جاهدة على المحافظة على الإنتاج وتطويره بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال ضمن الميزانيات المتاحة، إلا أن نجاحنا يتوقف على عنصر هام وهو تحسن الظروف الأمنية بالمنشآت النفطية، لحماية عاملينا والمحافظة على استمرارية الإنتاج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة العشرين: التجارة في لقاء ترامب ـ شي.. والنفط في اجتماع بوتين ـ سلمان
اقتصاد
مطالب بوقف العلماء المشاركين في إجراء تعديل وراثي على طفلين
طب وصحة
عصابة مسلحة تقتحم سكن عمال غرب سرت وتقتل سودانيًا وتنهب أموالهم
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي ..؟
ليبيا
صحة الوفاق: تحسن أوضاع المستشفيات العامة بداية من العام المقبل
ليبيا
إغلاق موانئ تصدير النفط.. وتحذيرات من توقف الإنتاج حال استمرار سوء الأحوال ...
ليبيا
مؤسسة النفط: 23.7 مليار دولار إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بزيادة 73%
ليبيا
محمد دومة لـ«الوسط»: لا بديل عن تسليح شباب الجنوب.. ولا مفاوضات لتحرير مختطفي ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: تعديلات «النواب» هل تخرجه من حالة المراوحة السياسية؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السحلب التركي بالقرفة