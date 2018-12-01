السفير البريطاني بليبيا يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي «مؤسسة النفط»

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر. (مؤسسة النفط)

أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر، أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مشيدا بـ«تصميم المؤسسة على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء الماضي، بمقر المؤسسة بطرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

وأعرب السفير البريطاني عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريبا، «تزامناً مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته رغم الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين لآخر».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن اللقاء «تناول جملة من المواضيع الهامة وعلى رأسها جهود المؤسسة وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته»، مشيرة إلى أن الطرفين تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس صنع الله: «تعمل المؤسسة جاهدة على المحافظة على الإنتاج وتطويره بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال ضمن الميزانيات المتاحة، إلا أن نجاحنا يتوقف على عنصر هام وهو تحسن الظروف الأمنية بالمنشآت النفطية، لحماية عاملينا والمحافظة على استمرارية الإنتاج».