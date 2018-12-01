حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (1 ديسمبر 2018)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 10:35 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق الشمال الغربي خاصة على المناطق الساحلية، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع رياح نشطة يوم غد.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
تتكاثر السحب مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من راس أجدير إلى مصراتة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتشمل يوم الغد أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم غد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 20).

سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم غد على المنطقة الممتدة من الخليج إلى الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويوم الإثنين على أغلب المناطق الساحلية.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول تدريجيًا يوم غد، إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح  درجات الحرارة القصوى بين (15- 20) ولا تصل إلى 23 على جالو.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية خفيفة السرعة، ويوم غد متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19- 22)، تصل إلى 25 على غات.

الكفرة - تازربو السرير:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الكفرة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20 - 24).

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