المؤتمر الوطني.. استعدادات متضاربة ومآلات غامضة

دخل المؤتمر الوطني دائرة التعقيد بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف تفاصيله، كغيره من الملفات التي خضعت لجدول زمني خلال الأشهر الماضية، بالنظر إلى أن تحديد أسقف زمنية لإجراءات سياسية لا تتوافر لها آليات تنفيذية لإنجاحها.

مراقبون اعتبروا أن المؤتمر الوطني الجامع المرتقب لن يكون علامة فارقة في آليات الحل السياسي للأزمة الليبية، بينما شكك آخرون في القدرة على عقد المؤتمر وفق الجدول الزمني المشار إليه في مؤتمر باليرمو الأخير بشأن ليبيا.

ورغم أن استنتاجات باليرمو نصت على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام المقبل، فإن قراراً أصدره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخميس الماضي، بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر نص على ضرورة تقديم هذه اللجنة تقارير شهرية بنتائج أعمال المجلس الرئاسي، كما تقوم اللجنة بمهامها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد، وهو ما يضع علامات استفهام بشأن الموعد المحدد في باليرمو.

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ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً مما يمكن وصفه بـ«المراوحة السياسية» التي تعيشها الأزمة الليبية منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019، دون أن يجري الحديث عن معاييره أو أعضائه وغموض آخر حول قدرته على حلحلة الأزمة السياسية.

تقرير أميركي: أي مساعٍ لفرض قرارات سياسية في ليبيا مصيرها الفشل دون دعم القوات التي تسيطر فعلياً على الأرض

من جانبها سلطت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية الضوء على الجدوى من عقد مؤتمرات دولية حول ليبيا، على غرار مؤتمر باليرمو الذي انعقد منتصف الشهر الجاري، وهل عقد المؤتمرات الدولية هو السبيل الأفضل لحل أزمة مثل تلك التي تشهدها ليبيا منذ سنوات؟

وقال معد التقرير الباحث في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، زيد العلي، إن مقترح سلامة بعقد الملتقى الوطني الذي يهدف إلى «رسم مسار جديد بغض النظر عما تريده المؤسسات الموجودة حالياً»، يعني إدخال تعديل جذري على الخطة الانتقالية في ليبيا المعلنة في العام 2012، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم يذكر على الجبهات المختلفة.

وذكر أن الخطة الأصلية كانت تقضي بإقامة مؤتمر وطني تعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية على مستوى ليبيا، لكنها أصبحت موضع شكوك وتساؤلات بعد أن فشل مجلس النواب في إقرار قانون الاستفتاء.

وقال: «رغم أنه لم تتم مناقشة تفويض المؤتمر أو آلية اتخاذ القرارات أو الإطار الزمني له، إلا أنه قد يضفي بعض الشرعية لوضع قواعد دستورية جديدة». ويرى المبعوث الأممي أن الملتقى يوفر منصة وصوتاً للشعب الليبي، ما أثار تكهنات بأن المشاركين في هذا الحدث سيمثلون الدوائر الاجتماعية المختلفة في ليبيا، ولن يقتصروا على كونهم ممثلين للقوى السياسية الرئيسية.

محفوف بالمخاطر

ورغم أهمية تنظيم مثل تلك المؤتمرات، إذ أنها توفر فرصاً مهمة للنقاش حول مستقبل البلاد، إلا أن التقرير حذر من أنها أيضاً تأتي «محفوفة ببعض المخاطر».

واستشهد الكاتب بتجارب بعض دول الربيع العربي بالمنطقة، وقال إن «السمة الأساسية لفشل المرحلة الانتقالية في اليمن كانت مؤتمر الحوار الوطني الذي فشل في أن يكون منبراً للدوائر الاجتماعية المختلفة للمشاركة إلى جانب القوى السياسية، ولم تعكس مناقشات المؤتمر التطورات السريعة على الأرض، حيث فرضت بعض الأطراف نفسها بالقوة».

ولهذا أكد التقرير أن أي مساعٍ لفرض قرارات سياسية في ليبيا مصيرها الفشل دون دعم القوات التي تسيطر فعلياً على الأرض، كما أنه أشار إلى استحالة إجراء استفتاء بسبب الوضع الأمني المتدهور وبسبب غياب التوافق حول القضايا المهمة.

وفي إشارة إلى تأثير الوضع الأمني، قال الكاتب: «الوضع في ليبيا الآن يشبه الوضع الذي شهده الصومال في العام 2012، عندها اتفق الصوماليون، إلى جانب المجتمع الدولي، على كتابه دستور موقت يضع إطاراً سياسياً شرعياً للبلاد ويمهد الطريق أمام الانتخابات، لكن بعد ست سنوات، لا تزال الدولة ضعيفة دون تغيير سياسي يذكر».

السراج يشكل لجنة للإعداد للمؤتمر تقدم تقارير «شهرية» عن أعمالها ما يعني أن التاريخ المحدد بداية العام الجاري غير دقيق

ورأى معد التقرير أن ليبيا بحاجة أولاً وقبل أي شيء إلى إخراج نفسها من الحالة الانتقالية الراهنة، مؤكداً أن وضع دستور جديد بمثابة «كتابة شهادة ميلاد جديدة» للدولة الحديثة، وهو يمثل عقداً سياسياً واجتماعياً جديداً يستمد شرعيته من رغبة الشعب الليبي نفسه.

وقال: «إن الانتهاء من كتابة دستور جديد خطوة حاسمة من أجل الخروج من الوضع الانتقالي، ووضع الأسس المطلوبة لبناء مجتمع جديد»، متابعاً: «في حالة مثل ليبيا، فإن وجود تسوية دستورية من شأنه التوفيق بين مزاعم كل طرف حول السلطة الشرعية، وتوفير رؤية مشتركة تكون الأساس الذي تبدأ عنده عملية بناء الدولة».

لكنه، في الوقت نفسه، أكد أن وضع أسس لبناء الدولة يتطلب أولاً الإيفاء بمجموعة من الشروط، أهمها وجود حد أدنى من الأمن، وقبول أولئك الموجودين على رأس السلطة، الذين هم بحاجة إلى العمل معاً، وحل خلافاتهم عبر السياسة وليس من خلال العنف.

لكن مع تدهور الوضع الأمني في معظم مناطق ليبيا، والتأخر في وضع الدستور، قال الكاتب: «إن الحل المتاح المتداول هو إجراء مؤتمر وطني يحظى بالشرعية عند مختلف الفصائل من أجل إيجاد نقطة بداية جديدة»، لكنه اعتبر أنه «بناء على التجارب السابقة، يجب علينا الاستعداد إلى أن هذا الحل ربما لن يكتب بداية ليبيا الجديدة، لكنه قد يكون مجرد خطوة أخرى صوب النهاية».

إزاء ما سبق اتخذ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أول خطوة في اتجاه عقد المؤتمر الوطني بإصدار قرار بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر برئاسة الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وعضوية 22 شخصية يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية بكافة المكونات والمناطق.

تأتي اللجنة في إطار حزمة الإجراءات التي أعلنها المجلس الرئاسي مؤخراً، وتشمل برنامج إصلاح الاقتصاد، والمنظومة الأمنية والحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب، والمصالحة الوطنية الشاملة، والاستعداد لانتخابات.

وأشار بيان للمجلس الرئاسي إلى أن اللجنة ستتولى إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة أنحاء الدولة. كما أضاف أن قرار السراج «يأتي تأكيداً لإيمانه بتوحيد الصف ولم الشمل، وتطلعه بأن تسود في المجتمع الليبي ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف وهو نواة لمشروع وطني شامل».

غير أن المثير للاستغراب ما نص عليه القرار بأن تقوم اللجنة بوضع آلية شاملة لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة إلى «تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمال المجلس الرئاسي، واعتماد خطة عملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية»، كما «تقوم اللجنة بمهامها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد»، وذلك رغم تحديد موعد المؤتمر مطلع العام، أي بعد أسابيع من الآن.

بعثة الأمم المتحدة تضع مدينة بني وليد ضمن اختياراتها لاستضافة فعاليات المؤتمر.. ونائبة المبعوث تلتقي ناشطات ليبيات

وعلى صعيد الاستعدادات، زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، مدينة بني وليد لتفقد عدد من المؤسسات الخدمية بالمدينة وفاعليتها وإمكانية استضافتها فعاليات الملتقى.

وفد البعثة الأممية زار مستشفى بني وليد العام وبعض المرافق الصحية، إضافة إلى مسرح مدرسة العلوم الأساسية ومبيت كلية العلوم والتقنية بني وليد ومسرح الثانوية الصناعية وكلية التقنية الإلكترونية بني وليد، وهي المنشآت التي يمكن أن تستضيف فعاليات الملتقى.

في السياق نفسه استقبلت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسة ستيفاني ويليامز، السيدات الليبيات فيروز النعاس ورضا الطبولي وروان خلف الله وزبيدة الباروني، لمناقشة مبادرات منظمة «معاً نبنيها»، حيث جرى الاتفاق على أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية في ليبيا، فيما قالت ويليامز إن المرأة مكون مهم في الملتقى الوطني.

وعن أهداف الملتقى قال غسان سلامة: «نعقد الملتقى الوطني من أجل أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى»، وأنه سيرفع «هذه التوصيات لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، الذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها».

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