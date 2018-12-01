التعديل الدستوري.. تحريك للمسار السياسي أم حل ورقي؟

أقدم مجلس النواب على خطوة لتحريك المسار السياسي، تتعلق بالإطار الدستوري للانتخابات في البلاد، حين أقرّ في جلسة عقدها الإثنين التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر، وهي خطوة يأمل إزاءها الليبيون أن تؤسس لمرحلة توافق وإنهاء الانقسام، بينما اعتبرها آخرون حلاً ورقياً يتجاوز عقدة الفشل التي استقبلها المجلس خلال الفترة الماضية حين حمله المبعوث الأممي المسؤولية في تأخر إقرار الدستور والإطار الدستوري للانتخابات المقررة.

مجلس النواب بهذه الخطوة يكون قد كتب عنواناً لمرحلة جديدة ربما تؤدي إلى رسم معالم التوافق، كما يمكن أن تكون سبيلاً لخلق مزيد الأجسام السياسية، التي تزيد تعقيد الأزمة، لاسيما التعديل الحادي عشر المتعلق بالسلطة التنفيذية.

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واشتمل التعديل العاشر على وثيقة الإعلان الدستوري على ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى تعديل الفقرة «12» من المادة «30» في الإعلان الدستوري، والثانية شروط تمرير مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه، والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.

وتفصيلياً جرى تعديل الفقرة «12» من المادة «30» من الإعلان الدستوري في شأن الاستفتاء على الدستور، بحيث يكون نصها على النحو التالي «يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور».

وتتكون الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا من طرابلس، ويشمل سرت ومصراتة وطرابلس والزاوية، والثاني برقة ويشمل البطنان والجبل الأخضر وبنغازي الكبرى وأجدابيا، والثالث فزان ويشمل أوباري وسبها وغدامس، وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور في كل مركز استفتاء على حدة، حسب نتائجها.

وينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت له بـ«نعم» أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن «50%+1» من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.

أما المادة الثانية فنصت على أن «مشروع الدستور يفقد ثقة الشعب إذا لم يحز على كافة الشروط الواردة في المادة السابقة»، كما نصت المادة الثالثة على العمل بالتعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

التعديل الدستوري الحادي عشر، يتضمن مادتين، الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية

وتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر، مادتين، الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ونصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.

وذكرت المادة الأولى أن «يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل إلى الإعلان الدستوري»، كما نصت المادة الثانية على العمل «بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان».

وبهذا يكون مجلس النواب عالج إشكالية التصويت على الدستور، بعدما جرى اعتماد قانون الاستفتاء الذي اعتمد نظام الدوائر الأربع في تنفيذ عملية الاستفتاء، تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاثة «طرابلس وبرقة وفزان»، بالإضافة إلى الدائرة الرابعة لليبيين المقيمين في الخارج.

القانون يشتطر لإقرار الدستور موافقة ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في كل دائرة على حدة يوم الاستفتاء على أن تحال النتيجة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليها

واشترط القانون لإقرار الدستور موافقة ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في كل دائرة على حدة يوم الاستفتاء، على أن تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.

أثار التعديل الدستوري جدلاً بين أروقة المجلس وخارجه، بين من يعتبره باباً للخروج من عنق الزجاجة ومن يشكك في قدرته على حلحلة الأزمة، بل يزيد من الأجسام السياسية ويطيل أمد الأزمة، إذ لم تمر الخطوة دون معارضة داخل المجلس نفسه، حين قال عضو المجلس زياد دغيم: «إن البرلمان لم يجرِ تعديلاً دستورياً عاشراً من الأساس بالنظر إلى أن عدد النواب الذين حضروا وصل إلى 104 نواب، بينما يحتاج الإجراء إلى موافقة 120 عضواً».

دغيم: أغلب النواب الذين حضروا لديهم ملاحظات على «تحصين المادة 6» كما أن رئاسة المجلس لم تجرِ عملية تصويت

وأشار دغيم في تصريح إلى «الوسط» إلى أن أغلب النواب الذين حضروا لديهم ملاحظات على «تحصين المادة 6» كما أن رئاسة المجلس لم تجرِ عملية تصويت، داعياً القائلين بإجراء تعديل دستوري إلى «نشر أو عرض الجلسة على الرأي العام».

عضو المجلس عن طرابلس حمودة سيالة، ضمن فريق المعارضين للتعديل، قال: «لا يوجد شيء اسمه تحصين دستوري لمادة من قانون»، مشيراً إلى أنه «إما أن تكون المادة جزءاً من قانون أو تكون مادة دستورية»، وأن «كلاهما يجب أن يُجرى وفق آليات تصويت معروفة ومحددة».

وتابع: «من جانب آخر ومن منظور حقوقي صرف تقسيم ليبيا إلى أقاليم، واشتراط التصويت بالنصف+1 في كل إقليم، يخل بأبسط قواعد المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة».

الأمر نفسه أيدته عضوة هيئة صياغة مشروع الدستور زينب الزائدي، التي قالت: «إن التعديل الدستوري يزيد العملية الدستورية صعوبة»، مؤيدة أن تكون ليبيا دائرة واحدة والتصويت بـ«نعم» أو «لا» من الشعب.

زينب الزائدي: «التعديل الدستوري يزيد العملية الدستورية صعوبة»

وقالت الزائدي، في تصريح إلى «الوسط»: «بعد مرور كل هذه السنوات، يخرج القانون ليضع عائق الثلث المعطل، مما يزيد العملية الدستورية صعوبة ويجعلها شبه مستحيلة، أن نصل للدستور بالثلث المعطل»، متابعة: «إن هناك تحدياً كبيراً ينتظر الليبيين والليبيات للوصول بليبيا إلى دولة ينظمها دستور ينهي كل المراحل الانتقالية وما بها من عبث على كل المستويات».

وعلى جانب آخر قالت عضوة هيئة صياغة الدستور، رانيا الصيد، إن جلسة التصويت لم تتفق مع قواعد الإعلان الدستوري «لعدم صحة الإجراءات ولعدم توافر النصاب القانوني المطلوب لصحة التعديل». وقالت رانيا الصيد، في تصريح إلى «الوسط»، إذا كان الإجماع يحل إشكالية المواضيع الدستورية، لما استغرقت هيئة صياغة الدستور كل هذه المدة للوصول إلى النصاب الصحيح لإصدار مشروع دستور في جلسة صحيحة موثقة.

لكن رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، قال في تسجيل مصور إن عملية التصويت على التعديل الدستوري جرت عبر «إجراءات رسمية صحيحة»، متابعاً: «يمكن لكل الجهات المختصة أن تعرف هذا الأمر بمستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب».

وقدم عقيلة دليلاً على صحة التعديل بأن «انعقد بحضور 119 نائباً، صوت 118 نائباً بالموافقة على تضمين المادة السادسة، واعترض نائب واحد على هذا التعديل»، منوهاً بأن «النصاب الصحيح لمجلس النواب هو (ثلثين+ واحد) يساوي 115 نائباً، وبالتالي التصويت كان صحيحاً».

عقيلة صالح: عملية التصويت على التعديل الدستوري جرت عبر «إجراءات رسمية صحيحة

وأشار إلى أن «الظروف التي تمر بها البلاد، تقتضي أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته»، متابعاً: «أقول للجميع سواء من أعضاء مجلس النواب الذين لم يحضروا، وهم ليس لهم الحق في التعليق على ما جرى في الجلسة، يجب عليهم أخذ المعلومات الرسمية من الناطق الرسمي أو من مقرر المجلس».

وقال: «إن القضاء الليبي هو الفيصل في الطعن حال تقدم أحد، وسيكون ملزماً للجميع. ولكن التشكيك في عمل مجلس النواب أمر غير صحيح يؤدي إلى عدم الثقة». في هذا الإطار وصف عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، هذه الجلسة التي عقدت في مدينة طبرق بـ«التاريخية»، حين أكد أنها «خطوة كبيرة، تحسب له، في طريق الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة للاستحقاقات الديمقراطية».

ورأى لنقى أن ما حققه مجلس النواب «خطوة مهمة نحو توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الأجسام الموازية وذلك بتضمين إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة التاريخية في الإعلان الدستوري».

وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن البلاد «من تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي الجديد»، مشيراً إلى أنه بهذه الخطوة «يصبح المجلس الرئاسي الحالي مجلساً تسييرياً إلى حين تسليمه السلطة للمجلس الرئاسي الجديد».

الطاهر مكني: «ما قام به مجلس النواب خطوة جيدة في طريق توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام السياسي»

«تعديل في المجلس الرئاسي ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمنح الثقة من البرلمان وتنتهي الأزمة»، أوضح عضو مجلس الدولة، الطاهر مكني، الخطوات اللاحقة بتضمين مجلس النواب الاتفاق السياسي المعدل، وقال: «إن ما قام به مجلس النواب اليوم خطوة جيدة في طريق توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام السياسي».

ودعا مكني في تصريح إلى «الوسط» من يجد في نفسه القدرة على تولي منصب بالمجلس الرئاسي إلى تقديم أوراقه لمجلسي الدولة والنواب، حسب الإقليم التابع له، مضيفاً: «وعليه أن يتحصل على التزكية اللازمة، أي 40% من المجلسين».

ويحد الاتفاق المعدل من سلطة المجلس الرئاسي، كما يوضح عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، الذي أضاف في تصريحات خاصة إلى «الوسط»، أن مجلس النواب بإقراره التعديل الدستوري العاشر، وبعد اتفاق السلطات المعنية (مجلسي الدولة والنواب) على هذا التعديل، يصبح عمل المجلس الرئاسي تسييريا فقط بصلاحيات محدودة فيما يخص دواليب الدولة، وذلك إلى تكليف سلطة أخرى تُمنح الثقة من البرلمان.

وشدد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم بالكور، على ضرورة أن تتبعها خطوة مهمة هي إجراء التجمعات الانتخابية، بحيث تحدد أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وفق ما تم الاتفاق عليه، لاعتمادها من طرف المجلسين، ومن ثم البدء الحقيقي في توحيد مؤسسات الدولة.

عبير أمنينة: «مبدأ التحصين مرفوض تماماً، فهو يمثل حجراً على رأي الآخر».

إزاء ما سبق رأت أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة عبير أمنينة، أن السجال الدائر حول قانون الاستفتاء على مشروع الدستور يرجع إلى عدم توافق أعضاء هيئة الدستور، معتبرة خلال حديثها إلى «الوسط» الثلاثاء أن «مبدأ التحصين مرفوض تماماً، فهو يمثل حجراً على رأي الآخر».

ورأت أن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى ثلاث، يرجع إلى ضمان حقوق الأقاليم وفقاً لعدد السكان حتى لا تكون هناك مغالبة، لكنها عادت لتشير إلى أن «هذا أمر مقبول لو كان اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لم يكن على أساس التمثيل المتساوي للمناطق الجغرافية الثلاث لضمان حقوق ومطالب هذه الجهات. لكن طالما الاختيار كان متساوياً في الهيئة فإنه لا معنى لاشتراط نسبة معينة خاصة بكل إقليم عند الاستفتاء على مشروع الدستور».

وفي المنتصف بين المؤيدين والمعارضين قال عضو مجلس النواب عن سبها مصباح دومة، إن المجلس «لم يعتمد الاتفاق السياسي كاملاً في الإعلان الدستوري» رغم إعلان المجلس مصادقته على تعديلين جديدين على وثيقة الإعلان الصادر في أغسطس 2011.

واعتبر دومة في تصريح لـ«الوسط» أن مجلس النواب «لم يعتمد الاتفاق السياسي كاملاً» في الإعلان الدستوري خلال جلسة الإثنين، لكنه «ضمن تعديل السلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري»، في تفسير جديد لإجراءات المجلس الأخيرة التي لا تزال مثيرة للجدل.

ورأى أن «أقرب تفسير» لإجراءات مجلس النواب يعني «تعديل الفقرة 11 من المادة 30 في نص الإعلان الدستوري المتعلقة بالسلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة كان يشتمل في بنده الرابع على «تضمين الاتفاق السياسي بناء على ما تقدمه اللجنة التشريعية والدستورية إلا أن مناقشات الجلسة لم تصل إليه».

مصباح دومة: يجب أن تكون هناك «خطة متكاملة للمرحلة المقبلة لا تستبعد دعائم عملية التوافق»

وذكر دومة أن «رئيس مجلس النواب قام خلال جلسة الإثنين بتلاوة البندين السابقين وتم التصويت، ولم يتم العدد وقيل بالإجماع بالرغم من أنني لم أصوت مع هذا التعديل لأنه تطرق للسلطة التنفيذية فقط دون باقي الاتفاق، ومن ثم علقت الجلسة».

ورأى عضو مجلس النواب عن سبها أن الإجراءات الأخيرة لمجلس النواب تهدف إلى «تجزئة المرحلة لأغراض أخرى»، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك «خطة متكاملة للمرحلة المقبلة لا تستبعد دعائم عملية التوافق».

ووفق التصويت، حدد لتشكيل المجلس الرئاسي أن يتضمن رئيساً ونائبين فقط. وكان مجلس النواب وافق في 8 أكتوبر الماضي على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلاً عن المجلس الرئاسي. كما وافق المجلس الأعلى للدولة في 15 من الشهر نفسه على تعديل المادة الثانية من مواد السلطة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين.

كما حصن مجلس النواب بتصويته المادة السادسة من قانون الاستفتاء، التي تنص على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على «خمسين في المئة + واحد». وهو ما أكده عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، الذي قال إن قانون الاستفتاء سيرسل إلى المفوضية في أقرب وقت. وأضاف: «المجلس عدل الإعلان الدستوري وحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء من الطعن»، وفق ما نقلته قناة «ليبيا».

وأشار الزرقاء إلى أن الخطوة المقبلة تقع على عاتق لجنة الحوار في مجلس النواب للاتفاق على أسماء المجلس الرئاسي الجديد مع مجلس الدولة لتكون الأسماء جاهزة قبل منتصف ديسمبر المقبل، وفق ما حدد من تضمين أن يتكون المجلس من رئيس ونائبين فقط، مشيراً إلى أن هذا التضمين يعتبر نافذاً بشكله المعدل من الآن.

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