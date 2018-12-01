تعليم الوفاق: اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 09:30 صباحا
وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني خلال لقائه إدارتي الدرسات العليا وشؤون الجامعات بالأكاديمية الليبية بجنزور. (صورة من تعليم الوفاق)

وجه وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل رؤساء الجامعات الليبية، على تشجيع الدراسات العليا بالداخل ودعمها، مؤكدًا اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات التي لا توجد لها إمكانية بالداخل، ودعم الاشتراك في المكتبات الإلكترونية العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثالثة التي استهدفت إدارتي (الدراسات العليا وشؤون الجامعات ) باﻷكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور، لعرض رؤيتهما وأهدافهما المنجزة والمستقبلية، بحضور رئيس الأكاديمية الليبية الدكتور مصطفى جرناز ورؤساء الجامعات ومديري اﻹدارات والمراكز والمصالح بالوزارة وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي.

كما وجه وزير تعليم الوفاق بضرورة الإسراع في إصدار القرارات الخاصة بالإيفاد في الداخل ودعم وتسجيل الخطط عبر البريد الإلكتروني، لتبسيط إجراءات تسجيل الرسائل والأطروحات العلمية في منظومات الهيئة الوطنية للبحث العلمي، مطالبا رؤساء الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم وتزويدها بالبيانات الخاصة بكل عناصر المنظومة التعليمية بالجامعات الليبية.

واستعرض مدير إدارة الدراسات العليا الدكتور سعد معيوف، دليل الإجراءات الإدارية للدراسات العليا والعراقيل التي تواجه عمل الإدارة، كما تم عرض ضوئي يوضح اختصاصات الإدارة واقتراح الحلول التي من شأنها النهوض ببرنامج الدراسات العليا وإعداد الخطط العلمية التي تساهم في الارتقاء بالدراسات العليا في الداخل والاعتماد على خطط إستراتيجية مدروسة قصيرة وطويلة المدى للوصول إلى الاعتماد البرامجي للدراسات العليا، وتفعيل ضمان الجودة والاشتراك في المكتبات الإلكترونية العالمية ومتابعة الطلبة الموفدين بالداخل وإعداد تقارير خاصة بهم والعمل على تجهيز المؤسسات العلمية الخاصة بالدراسات العليا ودعم مراكز البحوث وربط الدراسات العليا بقضايا المجتمع المدني و تنظيم المؤتمرات العلمية التي تساهم في ثراء وتطوير البرامج، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

كما عرض مدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور جمال الفردغ، رؤية إدارته في الرقي بالجامعات الليبية إداريا وأكاديميا لتلبية احتياجات المجتمع وكذلك برامج عملها التي تعتزم تنفيذها خلال هذا العام.

وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني خلال لقائه إدارتي الدرسات العليا وشؤون الجامعات بالأكاديمية الليبية بجنزور. (صورة من تعليم الوفاق)
وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني خلال لقائه إدارتي الدرسات العليا وشؤون الجامعات بالأكاديمية الليبية بجنزور. (صورة من تعليم الوفاق)
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