«داعش» ينشر صورًا لأفراد مركز شرطة تازربو قبل مقتلهم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 08:43 صباحا
صورة نشرها تنظيم «داعش» لأفراد مركز شرطة تازربو. (الإنترنت)

نشر تنظيم «داعش» الإرهابي صورًا قال إنها لأفراد مركز شرطة تازربو قبل تصفيتهم أمام مركز الشرطة.

وتعرض مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا، مساء الجمعة، إلى هجوم من قبل عناصر من تنظيم «داعش» مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وشرطيين، وإصابة 11 شخصًَا وخطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

ودعمًا للحالة الأمنية في المنطقة، وجه وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، الأربعاء الماضي، خلال زيارته إلى بلدية تازربو بثبيت قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات، في تلك البلدية لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها ومطاردة خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

وقال مصدر عسكري، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، إن قوات تابعة للجيش تمكنت من إلقاء القبض على أحد المنتمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي متورط في الهجوم على تازربو، حيث كان يختبئ في إحدى المزارع بمنطقة المعبوص في تازربو.

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