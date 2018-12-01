عصابة مسلحة تقتحم سكن عمال غرب سرت وتقتل سودانيًا وتنهب أموالهم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 01 ديسمبر 2018, 03:20 صباحا

اقتحمت مجموعة مسلحة عناصرها ملثمون مسكنًا يقطنه عمال وافدون بطريق الغربيات 7 كلم جنوب غرب مدينة سرت ونهبت أموالهم وقتلت عاملًا سودانيًا جرى نقل جثمانه إلى مستشفى ابن سينا.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» السبت «خلال الاقتحام حصلت مشادة مع أحد العمالة سودانى الجنسية فقام أحد أفراد العصابة بإطلاق طلقة مسدس فى رأسه وتوفي في الحال».

وأضاف: «بعد قتل العامل السوداني دخلوا لغرف العمال وقاموا بقوة السلاح بنهب أجهزة هواتف محمولة ومبالغ مالية تقدر حسب المعلومات الأولية بأكثر من عشرة آلاف دينار».

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وأشار المصدر إلى أن العمال ينتمون إلى الجنسية المصرية والسودانية وعددهم حوالي 20 عاملًا يعملون بمهن مختلفة بورش حدادة وميكانيكا.

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