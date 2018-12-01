رئيس الهيئة العامة للسياحة يزور المدينة القديمة بتمنهنت

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 01 ديسمبر 2018, 02:42 صباحا

زار رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني خيضر مالك المدينة القديمة ببلدة تمنهت 30 كلم شمال مدينة سبها.

وقال عميد بلدية وادى البوانيس بلقاسم سعيد  لـ«بوابة الوسط» السبت إن «الهدف من الزيارة هو اطلاع المسؤولين على هدة المدينة القديمة من أجل الاهتمام بها وكذلك طالبنا بفتح مكتب سياحي ببلدية وادي البوانيس».

وأضاف:«لقد طالب السيد خيضر مالك تزويد الهيئة بالمعلومات التاريخية حتى يتسنى لهم اعتماد المدينة بجهاز المدن القديمة إلى جانب تدريب مرشدين سياحيين من أبناء المنطقة وأن الهيئة من أولى اهتماماتها الإرث و الموروث الثقافي الليبي».

انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

رافق رئيس الهيئة العامة للسياحة خلال هذه الزيارة عضو مجلس النواب عن أوباري إبراهيم كرنفودة ووكيل وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني علي سليمان ورئيس اللجنة التحضيرية للمعرض ليبيا الزراعي علي الغناي.

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