وزير الاقتصاد والصناعة المفوض يترأس وفد ليبيا في فعاليات «الكوميسك»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 01 ديسمبر 2018, 01:20 صباحا

شارك وزير الاقتصاد و الصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي والوفد المرافق له في فعاليات الدورة الرابعة و الثلاثين  للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي و التجاري «الكومسيك».

وأشاد العيساوي خلال كلمته بـ«الدور الفعّال الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي من أجل تسيير التجارة البينية بين الدول الأعضاء و تذليل كافة الصعوبات التي تعيق حركة التجارة».

ولفت العيساوي إلى أن «ليبيا قد أطلقت مشروعا جديدا تحت اسم  شبكة التجارة الليبية  حيث يربط هذا المشروع كافة المتعاونين في مجال التجارة الخارجية الكترونيا بغية إنجاز معاملات التصدير والاستيراد بتكاليف بسيطة و في أقل وقت ممكن».

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وأشار العيساوي إلى أن  ليبيا شرعت في «برنامج الإصلاح الاقتصادي من حيث إصلاح نظام الدعم و سعر الصرف و ذلك لتعزيز سوق المنافسة و تحسين الاقتصاد الليبي».

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