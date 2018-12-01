خارجية حكومة الوفاق ترحب ببيان وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 01 ديسمبر 2018, 12:56 صباحا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الذي يشير إلى اقتراح الجزائر  باتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في «أقرب الآجال».

وثمنت الخارجية الليبية «حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الاتحاد المغاربي وكذلك مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الاقتراح».

وأعربت وزارة الخارجية الليبية عن «دعمها لعقد الاجتماع الوزاري للاتحاد فى أقرب الآجال، و تتطلع كدولة رئاسة للتنسيق بالخصوص مع معالي الأمين العام للبدء في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء للتوافق على موعد مناسب لعقد الاجتماع».

وترى الخارجية الليبية بأن الأجواء «الإيجابية و العلاقات الثنائية المتميزة القائمة حالياً ما بين دول الاتحاد و التي عكستها التصريحات البناءة و تقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد المغاربي ستكون عاملاً مهماً في إنجاح الاجتماع الوزاري المرتقب».

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وأشارت الخارجية الليبية إلى أنها تأمل في أن يتوصل الاجتماع لـ«خطوة متقدمة تتوج الجهود التي بذلتها دولة ليبيا رئيسة الاتحاد منذ سنوات لعقد أعمال اجتماعات القمة، و هي خطوة ستسهم في المضي قدماً بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز و تفعيل العمل المغاربي المشترك خدمة لشعوب الاتحاد و وصولاً إلى فضاء مغاربي موحد».

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