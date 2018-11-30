دعم أوروبي بقيمة 50 مليون يورو لـ24 بلدية ليبية

توقيع اتفاقية بين ممثلي المجلس الرئاسي وجهات أوروبية لدعم البلديات الليبية

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الجمعة، عن دعم من إيطاليا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بقيمة50 مليون يورو لدعم الخدمات الأساسية لـ24 بلدية ليبية.

وأشارت البعثة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّه جرى توقيع الاتفاقية ممثلي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج «استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا».

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ويهدف البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفاً في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.

ويستهدف البرنامج البلديات الأكثر تضررًا من تدفقات الهجرة وعمليات النزوح للسكان الليبيين، حيث جرى تنفيذ البرنامج بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية وإيطاليا بالتنسيق الوثيق معPC ، GNA ومع السلطات الوطنية والبلدية الأخرى ذات الصلة.

ويتم تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ، بميزانية قدرها 22 مليون يورو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،واليونيسيف مقابل المبلغ المتبقي 18 يورو و 10 مليون يورو على التوالي.

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واجتمع ممثلي المجلس الرئاسي والشركاء المنفذون لمناقشة الفرص المباشرة لهذا البرنامج، لتلبية احتياجات المواطنين الليبيين من خلال دعم البلديات، ويتمثل الهدف في تعزيز البلديات في توفير الخدمات الأساسية، من خلال أعمال إعادة التأهيل، وتوفير المعدات وأنشطة تنمية القدرات، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.

وهذا هو أكبر برنامج يموله الاتحاد الأوروبي بدعم مباشر لتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية من قبل البلديات الليبية، وتوفير الوصول إلى الخدمات الجيدة في الوقت المناسب، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد.