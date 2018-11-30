الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال إنّها لآثار القصف جنوب العوينات (فيبسوك)

قالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إن الهجوم الذي نُفِّذ أمس الخميس ضد متشددي تنظيم «القاعدة» بصحراء جنوب غرب ليبيا، هو الثالث من نوعه منذ مارس الذي يستهدف متشددي التنظيم في بلاد المغرب الإسلامي، وهي فرع القاعدة في شمال أفريقيا.

وأضافت القيادة، في بيان مساء الجمعة، أن الضربة التي جرت قرب بلدة العوينات بالقرب من الحدود مع الجزائر دمّرت ثلاث مركبات، وأسفرت عن مقتل 11 إرهابيًا في صفوف تنظيم القاعدة، ولم تسقط قتلى أوجرحى بين المدنيين.

«أفريكوم» تتبنى الغارة الجوية على العوينات جنوب ليبيا

في الإطار نفسه قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إن القصف الجوي الذي قامت به طائرات أميركية يأتي في إطار «التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب».

وقال الناطق باسم رئيس المجلس في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» الجمعة: «جرى استهداف ثلاث سيارات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بمنطقة تين غيدين جنوب منطقة العوينات».

ووجد متشددون يرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية ملاذًا في الصحراء الواسعة بجنوب ليبيا في وقت يواجه فيه البلد صعوبة في استعادة الاستقرار بعد سبع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.