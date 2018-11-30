وزارة التعليم تبحث احتياجات القطاع في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 06:55 مساء
مسؤولو وزارة التعليم يعقدون اجتماعًا استثنائيًا مع مراقبي التعليم ببلديات الجنوب

عقد مسؤولو وزارة التعليم اجتماعًا استثنائيًا مع مراقبي التعليم ببلديات الجنوب برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، وبحضورعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأشار بيان لوزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ الاجتماع بهدف متابعة سير العملية التعليمية بالجنوب، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تعترضها، وبحث سبل تذليلها وإيجاد الحلول لها .

وأضاف البيان أنّ الاجتماع جاء بناءً على تعليمات من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن الوقوف على احتياجات قطاع التعليم بالمنطقة الجنوبية.

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وكان مؤتمر باليرمو حول ليبيا انتهى إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.

وخلال أول اجتماع للحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بتخصيص 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية، مؤكدًا «أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية، وتقديم الخدمات المناسبة في مجالات الصحة والتعليم ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير السيولة النقدية، وكافة ما يواجهه المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب».

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