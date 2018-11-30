بدعم تعافي إنتاج نيجيريا وليبيا.. توقعات بتقلُّص مكاسب النفط في 2019

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن محللي القطاع يزدادون تشاؤمًا بشأن آفاق زيادة الأسعار العام المقبل، إذ إن هناك ضبابية تكتنف الطلب في الوقت الذي يزيد فيه المعروض بسرعة خطيرة على الرغم من أن الأسواق تتوقع من منظمة أوبك خفض إنتاجها.

ويزيد التخمة المحتملة في المعروض، تعافي الإنتاج في نيجيريا وليبيا، وهما مستثنيتان من تخفيضات سابقة، بسبب تراجع الإنتاج فيهما نتيجة لاضطرابات هناك.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قال إن ليبيا تتوقع أن تعفيها منظمة «أوبك» وحلفاؤها من منتجي النفط من أي تخفيضات في إنتاج النفط قد يقرونها في المستقبل.

صنع الله: ليبيا تتوقع أن تعفيها «أوبك» من أي تخفيضات مستقبلية في إنتاج النفط

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.3 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ 2013، في الوقت الذي قالت فيه السعودية أكبر مصدري «أوبك» إن المنظمة والمنتجين من خارجها يحتاجون إلى تغيير زيادة في الإنتاح اتفقوا عليها في يونيو، إلى تخفيض بنحو مليون برميل يوميًا.

في الوقت نفسه تشير التوقعات إلى نمو الطلب على النفط بما يتراوح بين 0.9 و1.5 مليون برميل يوميًا في 2019، مقارنة بـ1.1 إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في توقعات استطلاع الشهر السابق.

وتوقّع مسح شمل 38 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 74.50 دولار للبرميل في 2019 مقارنة مع 76.88 دولار في توقعات الشهر الماضي.

وتوقع استطلاع الرأي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 73.20 دولار للبرميل في عام 2018، وهو ما يتفق إلى حد كبير مع متوسط السعر الذي سجله الخام منذ بداية العام عند 73 دولارًا للبرميل.

وقال أدريا مورون سالميرون، الخبير الاقتصادي لدى «كايكسا بنك ريسيرش»: «في النصف الأول من العام المقبل، نتوقع ضغوطًا صعودية على أسعار النفط نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك».

وأضاف: «بعد ذلك نتوقع ضغوطًا نزولية بفعل زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني، مع اختفاء الاختناقات وتباطؤ النمو العالمي».

ومن بين المشاركين في استطلاع الرأي في شهري أكتوبر ونوفمبر، والبالغ عددهم 32 محللاً، خفض 16 توقعاتهم لمتوسط أسعار برنت في عام 2019.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا، بالإضافة إلى منتجين آخرين، في فيينا يومي السادس والسابع من ديسمبر في محاولة لدعم أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 30% من أعلى مستوى في أربع سنوات سجلته أوائل أكتوبر عندما بلغت 86.74 دولار للبرميل.

وقال محللون إن المنظمة قد تعلن عن خفض في الإنتاج بما يتراوح بين 1-1.4 مليون برميل يوميًا، فيما ذكر فرانك شالينبرجر رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل.بي.بي.دبليو»: «سوق النفط متخمة بالتأكيد في الوقت الحالي. ومن ثم فإن أوبك ستتخذ قرارًا بخفض الإنتاج في ديسمبر».

وتابع أنّ «الهبوط الذي حدث في أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان قويًا وأعتقد أن الدول غيرالأعضاء في أوبك إما ستوافق على تجميد الإنتاج أوستنضم إلى الخفض». وقد يتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي في تقلص نمو الطلب العالمي العام المقبل، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يزيد الإنتاج من خارج أوبك بوتيرة قياسية.

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وجاء أقل توقع لبرنت من سيتي عند 57 دولارًا للبرميل، بينما جاءت أعلى توقعات من «ايه.بي.إن أمرو ورايموند جيمس» عند 90 دولارًا. وقال محللون إن القرارالأميركي بمنح استثناءات لدول لشراء الخام من إيران، التي تضررت من عقوبات على صادراتها من الطاقة، غير ديناميات السوق التي تتعرض بالفعل لضغوط جراء زيادة إمدادات أكبر ثلاثة منتجين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والسعودية.

وقال كونستانتينوس فنيتيس، وهو خبير اقتصاد لدى «تي.إس.إل ريسيرش»، «الضبابية التي تكتنف العقوبات الأمريكية على إيران جعلت السوق تركز اهتمامها على المعروض». وأشار بعض المحللين إلى أن الإنتاج من خارج «أوبك» قد يرتفع بمقدار 1.5 إلى 2.2 مليون برميل يوميًا في عام 2019، بقيادة النفط الصخري الأميركي.

وأظهر استطلاع الرأي توقعات بأن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 67.45 دولار للبرميل في 2019 مقارنة بـ70.15 دولار في استطلاع سابق للرأي. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 66.40 دولار للبرميل منذ بداية العام إلى الآن.