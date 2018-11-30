صحة الوفاق: تحسن أوضاع المستشفيات العامة بداية من العام المقبل

شعار وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني

قال وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني محمد هيثم، إن المستشفيات العامة «ستتعافى» مع بداية العام المقبل، في إشارة إلى تفعيل لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ عام 2012.

وشدد الوكيل، خلال اجتماع ضم مديري الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، على ضرورة تكافؤ فرص التدريب الخارجي بين العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات ومن مختلف المناطق.

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وطالب بضرورة الانتقال السليم من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية داخل ديوان الوزارة وتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية، إلى جانب اعتماد الملاك الوظيفي الفعلي للموظفين ومراقبة أدائهم من خلال إدارة التفتيش والمتابعة، وإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

من جانبه طالب مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، باعتماد خطة عمل سنوية للوزارة، مؤكدًا أن الإدارة ستحيل كل الجهات والإدارات التي تتجاهل الرد على مراسلات الإدارة للتحقيق.

وكان رئيس قسم المستشفيات المكلف بإدارة الشؤون الطبية لطفي عمار البوزيدي قال إنّ المشكلات التي تعيق المستشفيات عن تقديم خدماتها للمواطنين ترجع إلى عدم وصول التدفقات النقدية لها وفق جدول زمني واضح، إذ لا يزال هناك متأخرات بنسبة 45% من تلك التدفقات.

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وفي السياق ذاته أوصى وكيل الوزارة بمراجعة الإدارة القانونية والتفتيش لكل تكليفات اللجان المشكلة واتخاذ إجراءات بشأن استمرار عملها أو إنهائها خلال 3 أيام.

وتعكف الوزارة على وضع استراتيجية الصحة في ليبيا، لمدة 3 سنوات مبنية على الـ 6 ركائز الأساسية لأي نظام صحي في العالم، وذلك بعد اعتماد «الخطوط العريضة» لها من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفق مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر.