وصول طائرة الخطوط الجوية الأفريقية الثانية المؤجرة لدى شركة «بلانيت» اللتوانية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 02:30 مساء
طائرة الخطوط الجوية الأفريقية. (الإنترنت)

وصلت فجر اليوم الجمعة إلى مطار قرطاج الدولي قادمة من مطار فليونوس بجمهورية ليتوانيا، طائرة الخطوط الجوية الإفريقية الثانية التي كانت مؤجرة لدى شركة سمول بلانيت، والتي تحمل علامة رقم 5A-ONJ طراز A320 ، لتعزيز أسطول الشركة وسد العجز الحاصل في الشبكة.

جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة، من وصول الطائرة الأولى التي كانت مؤجرة لدى الشركة، بحسب الناطق باسم شركة الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي، الذي أكد أن الطائرتين سوف تضافان إلى أسطول طائرات الشركة لسد العجز الحاصل في تغطية شبكة الرحلات، ولتقليل حجم معاناة الشركة والمواطن.

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وكانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية أجرت في مارس 2015 طائرتين من طراز إيرباص A330-300 مملوكتين لها إلى الخطوط الجوية التركية واللتوانية.

وقالت الخطوط الجوية الأفريقية في بيان حينها إن توقيع العقد جاء لعدم توافر إمكانية تشغيلهما أو الاستفادة منهما حاليًا؛ حيث إن هذا النوع من الطائرات مخصص للرحلات طويلة المدى والتي تعّد غير متاحة لشبكة الخطوط الأُفريقية خلال الوقت الراهن.

وأوضحت أنه بموجب هذا العقد تم تأجير الطائرتين للخطوط التركية لمدة ثماني سنوات بقيمة ثابتة طيلة فترة الإيجار، وأشارت إلى أنه يحق خلال هذه الفترة للخطوط الأفريقية فقط إنهاء العقد أو استرجاع إحدى الطائرتين أو كلتيهما متى أتيحت الظروف التشغيلية للشركة.

طائرة الخطوط الجوية الأفريقية. (الإنترنت)
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