إغلاق موانئ تصدير النفط.. وتحذيرات من توقف الإنتاج حال استمرار سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 02:09 مساء
ميناء الحريقة شرقي ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما حذرت المؤسسة من احتمال توقف الإنتاج خلال يومين، حالة استمرار سوء الأحوال الجوية.

وأكدت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم، تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن العمليات توقفت في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل.

وأشارت إلى أنها قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم، بسبب الأمواج المرتفعة.

وأوضحت مؤسسة النفط، أن الإنتاج انخفض بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، مرجحة زيادة الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم، بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

وقالت مؤسسة النفط، إنه في حالة استمرار سوء الأحوال الجوية، فإنه من المتوقع وفقًا لوتيرة مستوى الإنتاج الجديد، أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة وبالتالي توقف الإنتاج خلال يومين.

وأكدت أنه من المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.

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