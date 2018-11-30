الثني يبحث تذليل الصعاب أمام هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 01:23 مساء
الثني خلال لقائه مدير إدارة المشتريات العسكرية اللواء عبد الله عون، ورئيس هيئة الإمداد و التموين العميد جبران علي المهدوي. (صورة من الحكومة الموقتة)

تابع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، سير عمل هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة الليبية، وآليات تذليل الصعاب التي تواجهها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الخميس، مع مدير إدارة المشتريات العسكرية اللواء عبد الله عون، ورئيس هيئة الإمداد و التموين العميد جبران علي المهدوي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الموقتة.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، احتياجات الهيئة وكيفية توفيرها، وآليات تذليل الصعاب لها حتى تقوم بعملها بالشكل المطلوب.

وناقش المجتمعون، احتياجات الهيئة وآلية توفيرها، إلى جانب تذليل الصعاب أمامها، حتى تقوم بعملها بالشكل المطلوب.

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