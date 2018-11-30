حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (30 نوفمبر 2018)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق شمال شرق ليبيا حاصة على المناطق الساحلية، بينما تتكاثر السحب الممطرة من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت، وتكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على باقي المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 21).

سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيًا من مساء اليوم، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا تتحول يوم غد إلى جنوبية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17 - 21) ولا تتجاوز 15 على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17 - 23).