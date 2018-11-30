حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (30 نوفمبر 2018)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 12:25 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق شمال شرق ليبيا حاصة على المناطق الساحلية، بينما تتكاثر السحب الممطرة من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت، وتكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على باقي المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 21).

سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيًا من مساء اليوم، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا تتحول يوم غد إلى جنوبية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17 - 21) ولا تتجاوز 15 على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17 - 23).

الكفرة - تازربو السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20 - 23).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة