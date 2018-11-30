مؤسسة النفط: 23.7 مليار دولار إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بزيادة 73%

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 11:20 صباحا
شعار مؤسسة النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها حققت في شهر أكتوبر الماضي، أعلى إيرادات شهرية منذ بداية 2018، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أميركي (+73%) مقارنة بالشهر السابق.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن إيرادات شهر أكتوبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بلغت 2.87 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أميركي مقارنة بالشهر السابق، لتكون أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية العام حتّى تاريخ اليوم.

اقرأ أيضًا: مؤسسة النفط: ارتفاع الإيرادات إلى 1.66 مليار دولار خلال سبتمبر

وأكدت أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدر بحوالي 23.7 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام الماضي، مرجعة سبب الطفرة في إيرادات أكتوبر إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: «تواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى جهدها للمحافظة على استقرار الإنتاج، رغم كلّ التحديات الراهنة في البلاد»، مؤكدًا أن ارتفاع ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي يتطلب إقرار مزيد من الشفافية من جانب الجهات الحكومية بخصوص الميزانيات المخصصة والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البلاد.

وتابع أن المؤسسة الوطنية للنفط «دأبت على نشر الإيرادات النفطية بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، كما أنها ستواصل دعوتها إلى تبنّي مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي كأساس لأي اتفاق سياسي دائم في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة